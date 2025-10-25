SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Boyu uzasın diye taekwandoya giden Siirtli Elif, Moldova’da aldın madalya kazandı

Siirt’te, boyu uzasın diye taekwondoya giden 11 yaşındaki Elif Bağra, Moldova’da katıldığı 6. Tusah Open Cup’ta altın madalya kazandı. Aynı turnuvada Ela Nur Yeşil de altın madalyanın sahibi oldu.

Boyu uzasın diye taekwandoya giden Siirtli Elif, Moldova’da aldın madalya kazandı
Emre Şen

Siirtli 11 yaşındaki Elif Bağra, boyu uzasın diye annesi tarafından taekwondo kursuna gönderildi. 11 yaşındaki Ela Nur Yeşil ise küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı vardı. İki sporcu, antrenörleri eşliğinde sıkı çalışarak Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen 6. Tusah Open Cup’a katıldı. 3 sporcuyla katılan turnuvanda, kadınlarda 40 kiloda Elif Bağra, 48 kiloda da Ela Nur Eryeşil, altın madalya kazandı. 27 kiloda Şevket Ateş ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Antrenör Sedat Atılgan, Moldova’nın başkentinde düzenlenen 6. Tusah Open Cup’a 3 sporcuyla katıldıklarını ve 2 altın madalya aldıklarını söyledi. Atılgan, altın madalya alan Elif Bağra ve Ela Nur Eryeşil ile yaklaşık 1.5 yıldır çalıştıklarını ifade etti.

Sedat Atılgan, 2024 Mart ayında salonu açtıklarını kaydederek, "Altyapımızda yaklaşık 100 sporcu var. 100 sporcunun 25’i takım olarak ve özel çalıştırıyoruz. Şampiyon olmaları iyi bir motive oldu. Hayata bakış açıları değişti. Çok büyük hedeflerimiz var. 2026 yılında yapılacak Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda Siirt ilinden, kulübümüzden sporcu göndermek ve bayrağımızı göndere çektirmek" diye konuştu.

11 yaşındaki Elif Bağra, 11 Ekim’de düzenlenen maça antrenörleriyle birlikte gittiklerini söyleyerek, "Ben ve Ela arkadaşım altın madalyayla ülkemize dönmeyi başardık. Hepimiz ülkemizin bayrağını dalgalandırmayı hedefliyoruz. İnşallah hepimiz milli sporcu olacağız. Taekwondoya boyum uzasın diye geldim ama sonrası benim için apayrı bir tutkuya dönüştü. Sadece boy uzatan bir spor değil, tutku, eğlence, neşe dalı diyebilirim" şeklinde konuştu.

11 yaşındaki Ela Nur Eryeşil de arkadaşlarıyla beraber maça gittiklerini aktararak, "Altın madalyayla döndük. Şampiyon olduğum için çok mutluyum. İnşallah devam edip milli sporcu olacağız. Küçüklükten beri dövüş sporlarına merakım var, taekwondo benim için isabet oldu" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak...Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak...
Sergey Yuran: "Büyük ihtimalle takımdan ayrılacağım"Sergey Yuran: "Büyük ihtimalle takımdan ayrılacağım"
Anahtar Kelimeler:
Taekwondo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.