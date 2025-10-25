Boyu uzasın diye taekwandoya giden Siirtli Elif, Moldova’da aldın madalya kazandı

Siirtli 11 yaşındaki Elif Bağra, boyu uzasın diye annesi tarafından taekwondo kursuna gönderildi. 11 yaşındaki Ela Nur Yeşil ise küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı vardı. İki sporcu, antrenörleri eşliğinde sıkı çalışarak Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen 6. Tusah Open Cup’a katıldı. 3 sporcuyla katılan turnuvanda, kadınlarda 40 kiloda Elif Bağra, 48 kiloda da Ela Nur Eryeşil, altın madalya kazandı. 27 kiloda Şevket Ateş ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Antrenör Sedat Atılgan, Moldova’nın başkentinde düzenlenen 6. Tusah Open Cup’a 3 sporcuyla katıldıklarını ve 2 altın madalya aldıklarını söyledi. Atılgan, altın madalya alan Elif Bağra ve Ela Nur Eryeşil ile yaklaşık 1.5 yıldır çalıştıklarını ifade etti.

Sedat Atılgan, 2024 Mart ayında salonu açtıklarını kaydederek, "Altyapımızda yaklaşık 100 sporcu var. 100 sporcunun 25’i takım olarak ve özel çalıştırıyoruz. Şampiyon olmaları iyi bir motive oldu. Hayata bakış açıları değişti. Çok büyük hedeflerimiz var. 2026 yılında yapılacak Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda Siirt ilinden, kulübümüzden sporcu göndermek ve bayrağımızı göndere çektirmek" diye konuştu.

11 yaşındaki Elif Bağra, 11 Ekim’de düzenlenen maça antrenörleriyle birlikte gittiklerini söyleyerek, "Ben ve Ela arkadaşım altın madalyayla ülkemize dönmeyi başardık. Hepimiz ülkemizin bayrağını dalgalandırmayı hedefliyoruz. İnşallah hepimiz milli sporcu olacağız. Taekwondoya boyum uzasın diye geldim ama sonrası benim için apayrı bir tutkuya dönüştü. Sadece boy uzatan bir spor değil, tutku, eğlence, neşe dalı diyebilirim" şeklinde konuştu.

11 yaşındaki Ela Nur Eryeşil de arkadaşlarıyla beraber maça gittiklerini aktararak, "Altın madalyayla döndük. Şampiyon olduğum için çok mutluyum. İnşallah devam edip milli sporcu olacağız. Küçüklükten beri dövüş sporlarına merakım var, taekwondo benim için isabet oldu" ifadelerini kullandı.