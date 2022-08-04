EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Boyuna eş anlamlısı nedir? Boyunanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Boyuna eş anlamlısı nedir? Boyunanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 03:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Bir kelime sonuna aldığı eklerle bambaşka bir anlam kazanabilir. Dilimizde birçok kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu sebeple her kelimenin eş anlamlısı olan kelimeler de çeşitlidir. Boyuna kelimesi bu tür sözcüklerdendir. Eş seslidir. Aralıksız anlamına gelir. Boyut belirtir. Boyuna kelimesinin eş anlamlısı nedir? Boyuna eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Boyuna eş anlamlısı nedir? Boyunanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir zarf olan boyuna sözcüğünün kökeni Türkçedir. Kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar içerir. Hangi anlamda ve ne amaçla kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakmak gerekir.

Aralıksız, durmaksızın, uzunlamasına, ara vermeden gibi sözcükler boyuna yerine kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Aralıklı, enine.

Boyuna eş anlamlısı nedir?

Boyuna kelimesinin yerine kullanılacak eş anlamlısı olan kelimelerin belirlenmesi için hangi amaçla kullanılacağı bilinmelidir. Çünkü hem boyut bildiren hem de süre belirten bir zarftır.

Enine ile birlikte kullanıldığında bir kişiyi, durumu veya konuyu derinlemesine, tüm detayları ile ele almak anlamına gelir. Fiziksel olarak iri yapılı bir kişiyi anlatırken de enine boyuna ifadesi kullanılabilir.

Türk Dil Kurumu'nun boyuna zarfı için yaptığı tanım şu şekildedir.

  • Uzunlamasına ve ara vermeden durmaksızın olan, yapılan.

Örnek olarak şunları verir:

  • Hızlı adımlarla caddeyi boyuna yürüyorlar. (Haldun Taner)
  • Doktor Haldun lakırtıya ondan evvel yakalanmış, boyuna anlatıyordu. (Mithat Cemal Kuntay)

Boyuna kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Aralıksız, durmaksızın, ısrarla, durmadan, arasız, sürekli, sık sık, tulani, uzunlamasına gibi sözcükler boyuna yerine kullanılabilen sözcüklerdir.

Boyut bildiren anlamında uzun olan, bir zeminde boylu boyunca, uzunlamasına durandır. Diğer anlamında ise bir eylemin hiç ara vermeden, durmaksızın yapıldığını ifade eder.

Boyuna kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Boyuna kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri deyimlerde, atasözlerinde ve günlük kullanımda tercih edilen cümlelerin içinde görmek mümkündür. Bu cümle ve sözlere şu örnekler verilebilir:

  • Aramasını istemediğim halde sürekli arıyordu.
  • Getirdiğin o tahta çubukları şu duvarın yanına uzunlamasına koyabilirsin.
  • Yatak örtüsünü tulani yırtıp yere fırlattı.
  • Senin oğlan da sürekli süt içiyor.
  • Sanki söyledikleri bir şey ifade ediyormuş gibi aralıksız konuşuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Çocuk Gelişimi taban puanları 2022!

Çocuk Gelişimi taban puanları 2022!

Sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları 2022

Sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları 2022

YKS tercih kodu nasıl bulunur?

YKS tercih kodu nasıl bulunur?

Lise kayıt günleri ne zaman?

Lise kayıt günleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü

Seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.