Boyuna eş anlamlısı nedir? Boyunanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir zarf olan boyuna sözcüğünün kökeni Türkçedir. Kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar içerir. Hangi anlamda ve ne amaçla kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakmak gerekir.

Aralıksız, durmaksızın, uzunlamasına, ara vermeden gibi sözcükler boyuna yerine kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Aralıklı, enine.

Boyuna eş anlamlısı nedir?

Boyuna kelimesinin yerine kullanılacak eş anlamlısı olan kelimelerin belirlenmesi için hangi amaçla kullanılacağı bilinmelidir. Çünkü hem boyut bildiren hem de süre belirten bir zarftır.

Enine ile birlikte kullanıldığında bir kişiyi, durumu veya konuyu derinlemesine, tüm detayları ile ele almak anlamına gelir. Fiziksel olarak iri yapılı bir kişiyi anlatırken de enine boyuna ifadesi kullanılabilir.

Türk Dil Kurumu'nun boyuna zarfı için yaptığı tanım şu şekildedir.

Uzunlamasına ve ara vermeden durmaksızın olan, yapılan.

Örnek olarak şunları verir:

Hızlı adımlarla caddeyi boyuna yürüyorlar. (Haldun Taner)

Doktor Haldun lakırtıya ondan evvel yakalanmış, boyuna anlatıyordu. (Mithat Cemal Kuntay)

Boyuna kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Aralıksız, durmaksızın, ısrarla, durmadan, arasız, sürekli, sık sık, tulani, uzunlamasına gibi sözcükler boyuna yerine kullanılabilen sözcüklerdir.

Boyut bildiren anlamında uzun olan, bir zeminde boylu boyunca, uzunlamasına durandır. Diğer anlamında ise bir eylemin hiç ara vermeden, durmaksızın yapıldığını ifade eder.

Boyuna kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Boyuna kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri deyimlerde, atasözlerinde ve günlük kullanımda tercih edilen cümlelerin içinde görmek mümkündür. Bu cümle ve sözlere şu örnekler verilebilir:

Aramasını istemediğim halde sürekli arıyordu.

Getirdiğin o tahta çubukları şu duvarın yanına uzunlamasına koyabilirsin.

Yatak örtüsünü tulani yırtıp yere fırlattı.

Senin oğlan da sürekli süt içiyor.

Sanki söyledikleri bir şey ifade ediyormuş gibi aralıksız konuşuyor.



