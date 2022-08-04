Boyuna eş anlamlısı nedir? Boyunanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir zarf olan boyuna sözcüğünün kökeni Türkçedir. Kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar içerir. Hangi anlamda ve ne amaçla kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakmak gerekir.
Aralıksız, durmaksızın, uzunlamasına, ara vermeden gibi sözcükler boyuna yerine kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Aralıklı, enine.
Boyuna kelimesinin yerine kullanılacak eş anlamlısı olan kelimelerin belirlenmesi için hangi amaçla kullanılacağı bilinmelidir. Çünkü hem boyut bildiren hem de süre belirten bir zarftır.
Enine ile birlikte kullanıldığında bir kişiyi, durumu veya konuyu derinlemesine, tüm detayları ile ele almak anlamına gelir. Fiziksel olarak iri yapılı bir kişiyi anlatırken de enine boyuna ifadesi kullanılabilir.
Türk Dil Kurumu'nun boyuna zarfı için yaptığı tanım şu şekildedir.
Örnek olarak şunları verir:
Aralıksız, durmaksızın, ısrarla, durmadan, arasız, sürekli, sık sık, tulani, uzunlamasına gibi sözcükler boyuna yerine kullanılabilen sözcüklerdir.
Boyut bildiren anlamında uzun olan, bir zeminde boylu boyunca, uzunlamasına durandır. Diğer anlamında ise bir eylemin hiç ara vermeden, durmaksızın yapıldığını ifade eder.
Boyuna kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri deyimlerde, atasözlerinde ve günlük kullanımda tercih edilen cümlelerin içinde görmek mümkündür. Bu cümle ve sözlere şu örnekler verilebilir: