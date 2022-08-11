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Bozcaada Tiyatro Festivali 1 Eylül'de başlayacak

11.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada Tiyatro Festivali 1 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Lemur Company ve K Bozcaada ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen "Bozcaada Tiyatro Festivali", 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bozcaada Ayazma Manastırı'da tiyatroseverlerle buluşacak festival, uzun süredir seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen oyunlara programında yer verecek.

Festival, aynı zamanda çocuk oyunları, konserler, tiyatro ve Bozcaada deneyim atölyeleri ile katılımcılarına farklı deneyimler sunacak.

Festivalde sahnelenecek oyunlar arasında Talimhane Tiyatrosu'nun sezonun en çok konuşulan oyunlarından "Harika Şeyler Listesi", ilk gösterimini 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekleştiren, çok sesli bir apartman hikayesinin anlatıldığı "Istırap Korosu", Tiyatro.İN'in "Akciğer" oyunu, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları'nın bol ödüllü oyunları "Kalabalık Duası" ve "Şatonun Altında", Türkiye'de ilk kez Versus Tiyatro tarafından sahnelenen, müzik, kadın-erkek ilişkileri ve toplumun insan üzerindeki baskısını masaya yatıran "Kreutzer Sonat", Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun oyunu "Sanki Hiç Unutmayacakmış Gibi", Kadıköy Boa Sahne'nin oyunu "'İstifra' Çıkrıkçılar Yokuşu" ve Tiyatro Gülgeç'in "Öfkenin Yakın Geçmişi" oyunu yer alıyor.

Ayrıca Sabahattin Yakut tarafından Mustafa Kırantepe için kaleme alınan "Bir Alzheimer'ın Anıları" oyunun prömiyer gösterimi festivalde gerçekleştirilecek.

- Festival kapsamında minik tiyatroseverler de unutulmadı

Zoran Drvenkar'ın "Çocuk Edebiyatı Ödülü"ne layık görülen ve Mine Kazmaoğlu tarafından Türkçeye kazandırılan "Soğuktan Korkmayan Tek Kuş", Tiyatro Gülgeç bir kukla tiyatrosu olarak minik festival katılımcılarıyla buluşacak.

Lemur Company ve Tiyatro Gülgeç ortak prodüksiyonu olarak hayata geçirilen kuklalı müzikli çocuk oyunu "Pırt" da çocuklara vücutlarında gerçekleşen fizyolojik bir olayı masalın ve kuklaların gücüyle anlatacak.

- Atölyeler

Bozcaada Tiyatro Festivali boyunca katılımcılar tiyatro profesyonelleri tarafından verilecek atölyeler ile tiyatroya ait farklı alanlara yönelik pek çok bilgiyle de buluşma imkanına erişecek.

Bam İstanbul'un kurucusu Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yürütücülüğünde "Yazı Masasında 2 Gün", Jacques Lecoq pedagojisinin temel alındığı Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu bünyesinde bir araya gelen Fiziksel Tiyatro Araştırmaları'nın kurucuların Güray Dinçol yürütücülüğünde "Anlatıda Fiziksel Olan", Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde öğrenim gören Kayhan Berkin öncülüğünde "Tiyatro Metni Olmayan Bir Malzemeyi Sahneye Uyarlamak", bağımsız koreograf, performans sanatçısı ve eğitmen Dicle Doğan tarafından "Hareket ve Doğaçlama" ve 1985 yılından beri İBB Şehir Tiyatrolarında halen oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarına devam eden Engin Alkan yürütücülüğünde "Sahnenin Yatay Hiyerarşi Ekseninde Oyuncunun Yaratım Süreçleri" atölyeleri festival boyunca katılımcıları ağırlayacak.

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