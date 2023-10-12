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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başladı

12.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin ’ekoloji’ temalı ilk ve tek festivali ’Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ (BIFED) başladı.

Dünyanın birçok ülkesinden 300’ü aşkın belgeselin başvurduğu, 27 farklı ülkeden 50 filmin gösterileceği festival için yönetmenler, çevreciler ve sanatseverler Bozcaada’da buluştu.

Bozcaada ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen BIFED, Bozcaada’daki iki salonda gösterilen belgeseller ve akşam düzenlenen açılış programı ile başladı. Toplam dört kategoride 50 belgeselin izleyici ile buluşacağı festivalde filmler Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve Salhane’de izlenebilecek. 15 Ekim’e kadar sürecek festivalde filmler her sene olduğu gibi ücretsiz olacak.

Festivalde bu sene 27 farklı ülkeden toplam 50 film gösterilecek Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 14 farklı ülkeden toplamda 13 film yarışıyor. Bu filmlerden ikisi ise Türkiye’den. Gaia Öğrenci Ödülü kategorisinde yarışacak 10 film bulunuyor. Panorama ve Özel Gösterim bölümünde gösterilecek, diğer filmlerle birlikte, toplam 50 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler, öğrenciler ve adalılar festivalde buluştu.

ÖDÜLLER 14 EKİM’DE SAHİPLERİNİ BULACAK

Kazananlara, 2018’de Bozcaada’ya yerleşen Sanatçı Mustafa Erol’un bu sene ülkemizde gerçekleşen depremlerden yola çıkarak tasarladığı ödül verilecek. Çiğdem Akdoğan’ın tasarımıyla festival çantası da festivalin hatıralarını izleyicilerin yanında götürmesini sağlayacak. 14 Ekim Cumartesi günü ise yapılacak ödül töreninin ardından 15 Ekim Pazar günü kazanan filmler tekrar gösterilecek.

MÜCADELE EDEN GENÇ NESLİ GÜÇLENDİRMEMİZ GEREK

BIFED Festival Yönetmeni Petra Holzer açılış konuşmasında, “Ege atmosferinde bir araya gelerek, dünyanın durumu ve gelecekte bizi bekleyen tehlikeler hakkında hikayeler anlatmaya devam etmek için birbirimizden güç almayı umuyoruz. Çevresel değişikliklerden kaynaklanan duygusal stresin bir sonucu olan "solastalji" ile zaten mücadele eden genç nesli de güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

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