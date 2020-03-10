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Bozdoğan MYO’da ‘Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı‘ paneli

AYDIN HABERLERİ  | 10.03.2020 08:40 | Son Güncelleme

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen ‘Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı’ konulu gerçekleştirildi.Panele Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Cumhuriyet Savcısı Ali Ozan Soydan ve Zeynep Ülker, İlçe Emniyet Müdürü Eşref Acar, İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, Bozdoğan MYO Müdürü Prof.

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen ‘Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı’ konulu gerçekleştirildi.
Panele Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Cumhuriyet Savcısı Ali Ozan Soydan ve Zeynep Ülker, İlçe Emniyet Müdürü Eşref Acar, İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, Bozdoğan MYO Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Süleyman Aypak, konuşmasına İdlib’deki şehitlerimizi anarak başladı. Bağımlılığın aslında bir hastalık durumu olduğunu ve bu aşamaya kadar geçen sürecin psikolojide beş aşamada tanımlandığını ifade eden Aypak, aslında bu tip toplantıların bağımlılık seviyesinden önceki dört aşamada olanlar için daha faydalı olabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Aypak, bağımlıların genellikle kullandıkları maddenin zararlarını bildiklerini ancak fiziksel ya da ruhsal olarak kurtulamadıklarını, bu aşamada profesyonel yardımın daha etkili olabileceğini söyledi. Panele katılan kurum temsilcilerine teşekkür eden Aypak, çoklu bakış açısının konunun farklı boyutları ile değerlendirilmesine imkan sağlayacağını ifade etti.
İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dr. Merve Abbak’ın ‘Bağımlılık Yapan Maddelerin Sağlık Açısından Sakıncaları’, İlçe Emniyet Müdürlüğünden Habip Tektaş’ın ‘Bağımlılık Yapan Madde Kullanımının Cezai İşlemleri’, İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar’ın ‘Dini Zaruretler Kapsamında Aklın Korunması’, Bozdoğan MYO Öğretim Görevlisi Nurdanur Tavlan Soydan’ın ‘Bağımlılık Yapan Madde Kullanımının Ekonomik Etkileri’ hakkında konuşma yaptıkları panele, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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