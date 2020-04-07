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Bozdoğan’da 49 bin dekar arazi modern sulamaya kavuşacak

AYDIN HABERLERİ  | 07.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yapımı devam eden sulama inşaatı tamamlandığında, 49 bin 080 dekar zirai arazi modern sulamaya kavuşacak.DSİ 21.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yapımı devam eden sulama inşaatı tamamlandığında, 49 bin 080 dekar zirai arazi modern sulamaya kavuşacak.
DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter Bozdoğan’a giderek sulama inşaatı şantiye alanında incelemelerde bulundu. DSİ 21.Bölge Müdürü Göktuğ İlter, 211. Şube Müdürü Serkan Baştürk ile birlikte, 49 bin 080 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olan ve 10 bin dekar zirai arazinin sulamaya açılmış olan “Bozdoğan Ovası 1. Kısım Sağ Sahil” çalışmalarının yürütüldüğü şantiye alanını ziyaret etti. İlter, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından 49 bin 80 dekar zirai araziyi daha modern sulamaya kavuşturacak olan çalışmaları yerinde inceledi.

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