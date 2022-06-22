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Bozkır mahalle, çileği sevince üretim alanı 134 katına çıktı

22.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karakışlakçı Mahallesi Muhtarı Harun Yetkin: - "Çilek üretimine başlamadan önce bu alanlar tamamen bozkırdı. İnsanlar sadece buğday ekiyordu. Çilek üretimine başladıktan sonra her taraf yemyeşil oldu"

ONUR CAN BULAT - Adana'nın Pozantı ilçesinde, 1300 rakımdaki mahallede, 5 kadın çiftçiyle 5 dekarda başlayan çilek yetiştirme projesine zamanla diğer ailelerin de katılmasıyla üretim alanı 670 dekara ulaştı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Karakışlakçı Mahallesi'nde kadınların üretime katılmasını desteklemek ve tarımsal faaliyeti geliştirmek için 2013'te "Çilek Tutan Kınalı Eller Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında 5 kadın çiftçi için, örnek oluşturması amacıyla birer dekarlık çilek bahçesi oluşturuldu. Mahallede yaşayanların çilek üretimine ilgi göstermesi üzerine çiftçilere 100 binden fazla fide hediye edildi. Karakışlakçı Mahallesi'nde bir yılda üretici sayısı 23'e, üretim alanı da 25 dekara yükseldi.

Verimi ve aromasıyla üreticisini memnun eden çileğe talebin artması çiftçilerin sayısını da artırdı ve 9 yılda ekili alan 134 katına çıkarak 670 dekara ulaştı.

Mahallenin Muhtarı Harun Yetkin, AA muhabirine, çilek projesinin adeta mahallenin kaderini değiştirdiğini söyledi.

Bölgenin daha yaşanılabilir hale geldiğini anlatan Yetkin, mahallede 5 kadınla başlayan çilek yetiştiriciliğinin zamanla 32 haneye ulaştığını belirtti.

Mahallede yetiştirdikleri "albion yediveren" cinsi çilekleri haftada iki kez hasat ettiklerini dile getiren Yetkin, "Çileğimizin aroması çok güzel ve raf ömrü uzun. Kayseri, Konya, Niğde, Adana, Mersin'den yoğun bir talep var. Bu kentlerden firmalar gelip çilek götürüyorlar. Çok güzel bir getirisi var. İnsanlarımız para kazanıyor, biz mutlu oluyoruz." diye konuştu.

- "Karakışlakçı, 'Yeşilkışlakçı'ya dönüştü"

Yetkin, mahallelerinin çilek yetiştiriciliğinde rol model de olduğunu, çevre mahalleler ve ilçelerin de üretime katıldığını söyledi.

Çilek sayesinde mahalledeki insanların gelirinin arttığını dile getiren Yetkin, "Çilek üretimine başlamadan önce bu alanlar tamamen bozkırdı. İnsanlar sadece buğday ekiyordu. Çilek üretimine başladıktan sonra her taraf yemyeşil oldu. Karakışlakçı, 'Yeşilkışlakçı'ya dönmüş vaziyette." dedi.

- "İlk başlarda biraz acemiliklerim oldu"

Çiftçilerden 3 çocuk annesi Cennet Aşama, yaklaşık 9 yıldır çilek yetiştirdiğini ifade ederek, "Eşimle beraber yapıyoruz bu işi. Her şeyimize yetiyor. Çocuklarımı okuttum, eşime katkı sundum, 2 çocuğumu evlendirdim. Çilek yetiştiriciliğini sürdüreceğiz, tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Mahallede 6 dönümlük tarlasında çilek üreten Nursel Avcı da işini severek yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk başlarda biraz acemiliklerim oldu. Sonrasında araştırarak öğrendim ve şu anda da gayet güzel yapıyorum. Eşim arıcılık yapıyor, ben de çilek üretiyorum. Kazancımla çocuklarımın ihtiyaçlarını gideriyorum. Mutfak ihtiyaçlarını karşılayıp aile giderlerine katkı sunuyorum. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum çünkü her kadının yapabileceği bir iş."

Mahallenin tarımsal üretimini tanıtmak için Geleneksel Karakışlakçı Bal ve Çilek Festivali de düzenleniyor. Bu yıl 11'incisi düzenlenmesi planlanan festivalin hazırlıkları devam ediyor.

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