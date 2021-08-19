Bozkurt Belediyesinden duygulandıran paylaşım

Bozkurt Belediyesinin, ilçede yaşanan sel felaketinin ardından, sosyal medyadan paylaştığı klip duygulandırdı.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Bozkurt Belediyesi sosyal medya hesabından, ilçenin selden önceki ve sel sırasındaki görüntülerinin yer aldığı bir klip paylaştı.

Fonda, "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısının seslendirildiği klibi izleyenler duygusal anlar yaşadı.



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