Bozkurt, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, halkın düşüncesinin, hissiyatının, sevinç ve üzüntüsünün basın aracılığıyla gün yüzüne çıktığını ifade eden Bozkurt; basın mensuplarının demokrasinin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğin korunmasında, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı bulunduğunu vurguladı.

Bozkurt, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız; ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bilgi aktarımının yanı sıra yeri geldiğinde yöremizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine de katkıda bulunan gazetecilerin toplumsal statüsünün güçlendirilmesi toplumun da yararınadır. Basınımızın gösterdiği gelişmede şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. İçinde bulundukları şart ya da koşullar ne olursa olsun görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımız; sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdürmektedirler. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarılar diliyorum.”

