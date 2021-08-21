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  4. Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kasap, ilçe esnafının yüzde 98'inin selden etkilendiğini söyledi:

Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kasap, ilçe esnafının yüzde 98'inin selden etkilendiğini söyledi:

21.08.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Esnaftan kayıplarımız da oldu" - "Esnafın herhangi bir şeyi kalmadı. Takımı, tezgahı, hiçbir şeyi kalmadı. Her şeyi gitti. İş yerleri, boş dükkanlar oldu. Bu, Türkiye'de el birliğiyle sarılabilecek bir yara"

Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kasap, ilçe esnafının yüzde 98'inin selden etkilendiğini söyledi:

Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap, yaşanan sel felaketinden ilçe esnafının yüzde 98'inin etkilendiğini söyledi.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Kasap, AA muhabirine, selden etkilenmeyen esnaf sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini belirtti.

İlçede sel değil, adeta bir tufan yaşadıklarına işaret eden Kasap, "Canlarımız gitti, mallarımız gitti. Yapılacak bir şey yok. Afetin önünde durulmuyor." dedi.

İlçede 550 civarında esnaf bulunduğunu dile getiren Kasap, "Esnafımızın yüzde 98'i selden etkilendi. Esnaftan kayıplarımız da oldu. Allah'tan şuna şükrediyoruz. Ya perşembe günü olsaydı. Perşembe günü çayın kenarına pazar kuruluyor. Pazarımız olsaydı daha büyük bir felaket yaşardık. Devletimiz yanımızda. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, cumhurbaşkanımız... Allah razı olsun herkesten." ifadelerini kullandı.

Kasap, şehrin artık çok zor toparlanabileceğini kaydederek, "Esnafın herhangi bir şeyi kalmadı. Takımı, tezgahı, hiçbir şeyi kalmadı. Her şeyi gitti. İş yerleri, boş dükkanlar oldu. Bu, Türkiye'de el birliğiyle sarılabilecek bir yara. Sanayi esnafımız daha kötü, daha berbat durumda çünkü sanayideki dükkanlar tavanlarına kadar balçık oldu. Makineler parçalanmış vaziyette. Herkes şu anda can telaşesinde, kıyamet yaşıyoruz." diye konuştu.

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