Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi, geçici süre hizmeti çevre ilçelerde yürütecek

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşkın ve su baskınlarının etkili olması nedeniyle Bozkurt İlçe Devlet Hastanesinin, geçici süreyle hizmetlerini çevre ilçelerde sürdürmesi kararı alındı.

İlçede etkili olan taşkın ve su baskınları nedeniyle tedbir amacıyla Bozkurt İlçe Devlet Hastanesinin boşaltılmasına karar verildi. Bu kapsamda hastanenin hizmetleri, geçici süreyle çevre ilçelerdeki hastanelerde devam edecek.

İlçe merkezinde kurulan sahra çadırında, acil sağlık hizmetleri verilecek. Diyaliz hastaları ise Devrekani İlçe Devlet Hastanesinden hizmet alacak.

Sağanağın etkisini tamamen kaybetmesinin ardından Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi binası yeniden kullanıma açılacak.

