Bozkurt ilçesinin yüksek kesimleri karla kaplandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Gece yağan kar, ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Çiçekyayla ve Ortasökü köylerini beyaz örtü ile kapladı.

Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Bozkurt-Kastamonu kara yolunda ekiplerin kar temizleme çalışması aralıksız sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz