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Bozkurt ilçesinin yüksek kesimleri karla kaplandı

10.11.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt ilçesinin yüksek kesimleri karla kaplandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Gece yağan kar, ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Çiçekyayla ve Ortasökü köylerini beyaz örtü ile kapladı.

Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Bozkurt-Kastamonu kara yolunda ekiplerin kar temizleme çalışması aralıksız sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bozkurt

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