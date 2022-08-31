Bozkurt'ta balıkçılar gece yarısından itibaren "vira bismillah" deyip denize açılacak

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, denizlerde av yasağının sona erecek olması dolayısıyla program düzenlendi.

İlişi Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen programda konuşan Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, ilçede 11 Ağustos 2021 yılında sel felaketinin meydana geldiğini hatırlattı.

Verimli ve bol kazançlı bir sezon geçirilmesi temennisinde bulunan Atıcı, "Geçen yıl afetten dolayı mutlaka herkesin zararı oldu. Balıkçılar özellikle burada sıkıntılar yaşadı. İnşallah kazasız belasız bir dönemin açılışını yapmış oluruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu, Kastamonu'nun 6 ilçesinin Karadeniz'e kıyısının olduğunu belirtti.

Kastamonu'da dokuz balıkçı barınağının bulunduğunu anlatan Gazioğlu, "238 balıkçı gemisi, 1016 gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip balıkçımız, 668 amatör balıkçı belgesine sahip amatör balıkçımız ile su ürünleri potansiyeli yüksek olan ilimizde 2021 yılında yetiştiricilik yolu ile 4 yüz 96 ton, avcılık yolu ile 4 bin 835 ton su ürünleri üretimi gerçekleşmiştir." diye konuştu.

İlişi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Özcan da bol ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Selim Demir tarafından dua edilmesinin ardından olta balıkçıları tarafından tutulan palamutlar balıkçılar tarafından pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

