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Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı

08.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan 3 köprüden 2'si, su seviyesinin düşmesi ile ulaşıma açıldı.

Geçen yıl ağustosta yaşanan sel felaketi sonrası çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici 3 köprü, son yağışlarla çaydaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 6 Mayıs'ta ulaşıma kapatılmıştı.

Çaydaki su seviyesinin düşmesinin ardından, zarar gören bölümleri Devlet Su İşleri (DSİ) ve Belediye ekipleri tarafından onarılan, ilçe merkezinin iki yakasını birbirine bağlayan 2 köprü yeniden ulaşıma açıldı.

Bayramgazi ile Koşmapınar köyü mevkisinde hasar gören köprünün yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

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