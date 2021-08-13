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Bozkurt'ta sel anında yaşadıklarını anlatan vatandaşlardan yardımlar için devlete teşekkür

13.08.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban Kartal: "Bütün illerden yardım var. Duyarlı illerden, duyarlı kurum amirlerinden Allah razı olsun" - Yasemin Gündüz: "Bir anda her şeyi yuttu, her şey gitti. Ne olduğunu anlayamadık. Her şeyimiz var, eve yiyecek içecek her şey geliyor. Işığımız da geldi, jeneratör getirmişler. Su yok, onu da taşıyoruz" - Havva Toprak: "Ekipler çatıları kırıp çatılardan bizi yere indirdiler. 30-40 kişi bizi buraya getirdiler. O seli anlatamam. 10 sene geçse anlatamam, bu anlatılamaz."

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ekipler yaraları sarmak için çalışıyor.

Kızılay ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ilçede yemek ve gıda yardımında bulunuyor. Evlerinden çıkamayan ve yardımların yapıldığı alana gelemeyenler için de yardımlar evlerine götürülüyor.

Vatandaşlardan Yasemin Gündüz, AA muhabirine, bir anda su baskını yaşandığını belirtti.

Bu kadar büyük bir sel beklemediklerini anlatan Gündüz, "Bir anda her şeyi yuttu, her şey gitti. Ne olduğunu anlayamadık. Her şeyimiz var, eve yiyecek içecek her şey geliyor. Işığımız da geldi, jeneratör getirmişler. Su yok, onu da taşıyoruz. Halimize şükrediyoruz." dedi.

Şaban Kartal ise ilçede her yerin bir anda sel içerisinde kaldığını söyledi.

Vatandaşların selden kaçmak için çabaladığını dile getiren Kartal, "Kaçamayanlar iş yerlerinde çamurun içinde kaldı. Şehir merkezine bir anda 3 metre civarında su geldi. Su önüne ne kattıysa sıkıştırdı." ifadesini kullandı.

Selin ardından ilçeye çok sayıda yardım aracının geldiğini ifade eden Kartal, "Bütün illerden yardım var. Duyarlı illerden, duyarlı kurum amirlerinden Allah razı olsun. Çok üzgünüz. Allah'ım inşallah böyle bir felaket vermez. İlçemiz yok oldu." diye konuştu.

Havva Toprak da bir anda çığlık sesleri duyduklarını ve oturdukları binanın en üst katına çıktıklarını anlatarak, "Ekipler çatıları kırıp çatılardan bizi yere indirdiler. 30-40 kişi bizi buraya getirdiler. O seli anlatamam. 10 sene geçse anlatamam, bu anlatılamaz." dedi.

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