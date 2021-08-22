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Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sürüyor

22.08.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arama çalışmalarına jandarmaya ait kadavra köpeği Spot da katılıyor - Sel bölgesinde çamurun içinde görev yapan Spot'u hortumla yıkayan jandarma personeli, yorgun köpeğe elleriyle su içirdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından, sel sularında kaybolan vatandaşların bulunması için başlatılan arama çalışmalarına AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ekipleri katılıyor.

Çalışmalarda arama kurtarma ve kadavra köpekleri de kullanıyor.

Arama çalışmalarında kullanılan köpeklerden biri de "Spot". Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli kadavra köpeği Spot, sel bölgesinde zorlu şartlarda görev yapıyor.

Çamur içinde geçen görevin ardından Spot güzelce yıkanıyor.

Ezine Çayı'nın denize döküldüğü noktada arama yapan Spot'u, görevli jandarma personeli, hortumla yıkadıktan sonra, yorgun köpeğe elleriyle su içirdi.

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