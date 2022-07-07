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Bozkurt'ta selin izleri silinmeye çalışılıyor

07.07.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'ta selin izleri silinmeye çalışılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 27 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki rusubatı temizlemeye devam ediyor. Her gün erken saatlerde çalışmaya başlayan görevliler, çay yatağını dolduran kum ve çakılı kepçelerle kamyonlara doldurarak çay yatağı dışına taşıyor.

Özel İdare ekipleri de zarar gören köy yolları ve köprüleri onarmaya devam ediyor.

İlçe merkezinin yanı sıra selden en çok etkilenen yerler arasında bulunan İlişi köyünde ev ve iş yerlerindeki balçık ve su da tahliye ediliyor. Askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri, apartmanların zemin katlarındaki çamuru temizlemek için mücadele ediyor.

İlişi köyünden geçen çay yatağı da DSİ ekipleri tarafından temizleniyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede zarar gören yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

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