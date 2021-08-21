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Bozkurt'ta selzedeler üst katlardaki evlerine itfaiye merdiveni ile ulaşıyor

21.08.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde binaların girişi balçıkla dolarken, üst katlarda daireleri olan selzedeler, evlerine Polis Arama Kurtarma ekiplerinin yardımıyla merdivenden tırmanarak giriyor - PAK memuru Doğan Can Budak: - "Vatandaşların eşyalarını almak için yeri geldi camlardan yeri geldi balkonlardan güvenli bir şekilde tahliyelerini sağladık. Bu yaraları beraber saracağız"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından evlerindeki eşyaları alamayan vatandaşlara Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri yardımcı oluyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selde, can kayıpları yaşandı, sular altında kalan ilçede büyük çapta hasar oluştu.

Sel sularının yaklaşık 5 metreye ulaştığı ilçede binaların girişleri, iş yerleri balçıkla doldu, bazı yerlerde birinci katları da su bastı.

Ekiplerin yoğun uğraşlarıyla kurtulan vatandaşlar, evlerinden hiçbir eşyayı alamadı.

Sel sularının çekilmesinin ardından ekiplerin yoğun çalışması sonucunda normal yaşantılarına dönmeye çalışan vatandaşlar, evlerine girerek eşyalarını almak istiyor.

Binalarının girişleri balçıkla kapanan vatandaşlar, PAK ekiplerinden yardım alıyor.

PAK ekipleri, kimi zaman kendi açtıkları yollardan, kimi zaman ise itfaiye aracındaki merdiveni kullanarak vatandaşları evlerine ulaştırıyor.

PAK memuru Doğan Can Budak, AA muhabirine, sel felaketinin ardından tüm ekiplerle Bozkurt'a geldiklerini söyledi.

Bozkurt'ta arama kurtarma faaliyetinde bulunduklarını anlatan Budak, "İlerleyen günlerle vatandaşların eşyalarını almak için yeri geldi camlardan yeri geldi balkonlardan güvenli bir şekilde tahliyelerini sağladık. Bu yaraları beraber saracağız." dedi.

Ekiplerle birlikte eşyalarını alan Sibel Çelik ise çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Helikopterle kurtarıldıklarını kaydeden Çelik, "Eşyalarımızı almaya geldik. Polis Arama Kurtarma ekipleri bize yardımcı oldular." diye konuştu.

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polis Kastamonu Bozkurt

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