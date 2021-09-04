YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Bozkurt'taki sel felaketinin 24'üncü gününde çalışmalar devam ediyor

Bozkurt'taki sel felaketinin 24'üncü gününde çalışmalar devam ediyor

04.09.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'taki sel felaketinin 24'üncü gününde çalışmalar devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışıyor.

Selde hasar gören binaların yıkımı sürerken diğer taraftan yeni iş yerlerinin temelleri de atılıyor.

İş makineleriyle selin getirdiklerinin temizlenmesi için uğraş verilirken vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldıKocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldı
PARTNERHadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıtHadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıt
Bakan Soylu, selden etkilenen Çatalzeytin'de incelemelerde bulunduBakan Soylu, selden etkilenen Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:07
Öğle
12:49
İkindi
16:27
Akşam
19:21
Yatsı
20:45

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Buhara Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Halk Eczanesi
Cide
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.