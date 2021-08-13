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Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

13.08.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

İlçede 11 Ağustos'ta yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken 8 katlı bir bina yıkıldı. Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel nedeniyle birçok araç, eşya ve ağaç da denize sürüklendi.

Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana'dan denize dökülen Ezine Çayı, Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdü.

AA muhabiri, Karadeniz'in kahverengiye dönüştüğü bölgeyi havadan görüntüledi.

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

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