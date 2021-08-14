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Bozkurt'taki sokak hayvanları selde kaybolan "dostları"nın dönmesini bekliyor

14.08.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak hayvanları, kendilerini seven, sık sık besleyen ve ilçede "hayvan dostu" olarak bilinen Arife Er'in iş yerinin önünden ayrılmıyor - Esnaf Veli Yanık: - "Karşımızda döner lokantası var. Karı koca burayı işletiyorlardı. O kadın bütün sokak hayvanlarına bakardı, çok iyi bir kadındı" - "Sel götürdü. Şimdi bu kedi onun matemini mi tutuyor bilmiyorum ağlıyor sürekli"

ÖZGÜR ALANTOR-CİHAN OKUR - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde kaybolan Arife Er'in beslediği sokak hayvanları, dükkanının çevresinden ayrılmıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu bütün iş yerlerinin ve çok sayıda evin su ve balçık altında kaldığı, binaların yıkıldığı ilçede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütüyor.

Sel sularının sürüklediği araç, tomruk, taş ve moloz parçalarının cadde ve sokaklara yığıldığı ilçede temizlik çalışmaları da devam ediyor.

İlçedeki sel felaketinde kaybolanlardan biri de Sınarcık Caddesi'nde eşiyle lokanta işletmeciliği yapan Arife Er.

Sokak hayvanlarını sevmesi ve her fırsatta onları beslemesi ile tanınan Er'in, çok sevdiği bazı köpek ve kediler, dükkanının çevresinde dönmesini bekliyor.

Vatandaşlar tarafından sürekli miyavladığı için yardım amaçlı bölgeden alınmak istenen bir kedi, tekrar dükkanın çevresine dönüyor.

Aynı sokakta esnaflık yapan Veli Yanık, AA muhabirine, selin yaşandığı gün ilçede olmadığını söyledi.

Bulundukları Sınarcık Caddesi'nin Bozkurt'un en canlı ve hareketli caddesi olduğunu belirten Yanık, "Birçok dükkan vardı burada. Son halini görüyorsunuz. Afet yani, bunun tarifi marifi yok. Böyle bir şey şu ana kadar görülmüş değil. Ne eczanesi, ne ekmek fırını kaldı, her şey mahvoldu. Raflar nasıl sökülmüş, talan edilmiş gibi her şey. Bunu mantığım almıyor." dedi.

Yanık, bölgede çok sayıda esnaf olduğunu dile getirerek, "Karşımızda döner lokantası var. Karı koca burayı işletiyorlardı. O kadın bütün sokak hayvanlarına bakardı, çok iyi bir kadındı. Hayvanları çok severdi. Lokantada kedi köpek gibi hayvanlara bakardı. Sel götürdü. Şimdi bu kedi onun matemini mi tutuyor bilmiyorum ağlıyor sürekli." diye konuştu.

İlçede çok sayıda sokak hayvanının da sel sularına kapıldığı tahmin ediliyor. Vatandaşlar, selden kurtulabilen hayvanlara yardım etmeye çalışıyor.

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