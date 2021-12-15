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Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karadağ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Karadağ, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", haber kategorisinde Neal Waters'ın "Orman'ın acı rengi", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirten Karadağ, foto muhabirlerine teşekkür etti.

Her bir fotoğrafın farklı olayları resmettiğini aktaran Karadağ, şöyle konuştu:

"Her fotoğraftan insanların çıkaracağı dersler var diye düşünüyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi ve yönetimi olarak Anadolu Ajansına gösterdiği farkındalık için teşekkür ediyorum. AA, bilginin doğru ve tarafsız aktarılması noktasında görev ifa eden önemli bir kuruluşumuz. O açıdan da AA'nın bundan sonraki süreçte de insanlığın daha iyi yere gitmesi noktasında her alanda dokunuşta bulunacağını düşünüyorum."

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