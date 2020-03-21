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Bozüyük Belediyesi çalışanlarından ’evde kal’ çağrısına destek

BİLECİK HABERLERİ  | 21.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının paylaştığı, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" çağrısı, Bozüyük Belediyesi çalışanlarından da destek gördü.Bozüyük Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi çalışanlarından ’evde kal’ çağrısına destek

Korona virüse karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının paylaştığı, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" çağrısı, Bozüyük Belediyesi çalışanlarından da destek gördü.
Bozüyük Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda
belediye çalışanları, ellerindeki “Biz sizin için burada çalışıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın” pankartlarıyla salgına karşı evde kalınması konusuna dikkat çektiler.

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