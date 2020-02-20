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Bozüyük’te MEGİP projesi kapsamında 2 bin 90 kişi istihdam edilecek

BİLECİK HABERLERİ  | 20.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası üyesi işyerlerinde düzenlenecek olan MEGİP projesi kapsamındaki istihdam garantili meslek edindirme kurslarının protokolleri imzalandı.İşgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için, kamu-özel sektör işbirliğinde, teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitim programlarının düzenlenmesini sağlayarak istihdama katkıda bulunmayı amaçlayan MEGİP projesi kapsamında ilçe genelinde 2090 kişi programa dahil olan oda üyesi 17 firmada işe yerleştirilecek.Düzenlenen MEGİP projesi imza törenine, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç, Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent, Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan, Tük-İş Sendika Temsilcisi Osman Vedat Taylan, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ve program kapsamında kursiyer talep eden firmaların yetkilileri katıldı.Programda Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent odanın genel faaliyetleri hakkında slayt gösterisi eşliğinde bilgiler verdi.Ardından Vali Bilal Şentürk tarafından firma temsilcilerine tek tek söz vererek sektörsel bazda firmaların sıkıntılarını sorun ve çözüm önerilerini dinlemesi ve karşılıklı fikir alışverişi yapılması sonrasında program son buldu.

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası üyesi işyerlerinde düzenlenecek olan MEGİP projesi kapsamındaki istihdam garantili meslek edindirme kurslarının protokolleri imzalandı.
İşgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için, kamu-özel sektör işbirliğinde, teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitim programlarının düzenlenmesini sağlayarak istihdama katkıda bulunmayı amaçlayan MEGİP projesi kapsamında ilçe genelinde 2090 kişi programa dahil olan oda üyesi 17 firmada işe yerleştirilecek.
Düzenlenen MEGİP projesi imza törenine, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç, Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent, Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan, Tük-İş Sendika Temsilcisi Osman Vedat Taylan, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ve program kapsamında kursiyer talep eden firmaların yetkilileri katıldı.
Programda Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent odanın genel faaliyetleri hakkında slayt gösterisi eşliğinde bilgiler verdi.
Ardından Vali Bilal Şentürk tarafından firma temsilcilerine tek tek söz vererek sektörsel bazda firmaların sıkıntılarını sorun ve çözüm önerilerini dinlemesi ve karşılıklı fikir alışverişi yapılması sonrasında program son buldu.

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