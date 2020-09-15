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Bozüyük’teki halk dolmuşlarında Korona virüs denetimi

BİLECİK HABERLERİ  | 15.09.2020 13:27 | Son Güncelleme

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından şehir içi taşımacılık yapan halk dolmuşlarında Korona virüs konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetlendi.İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgenin ardından polis ekipleri denetimlerini belirli aralıklarla devam ettiriyor.Bu kapsamda Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehir içi hizmet veren halk dolmuşlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bozüyük’teki halk dolmuşlarında Korona virüs denetimi

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından şehir içi taşımacılık yapan halk dolmuşlarında Korona virüs konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetlendi.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgenin ardından polis ekipleri denetimlerini belirli aralıklarla devam ettiriyor.
Bu kapsamda Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehir içi hizmet veren halk dolmuşlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. İsmet İnönü Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, çok sayıda şehir içi toplu taşıma aracını denetledi. Denetimlerde özellikle yolcu taşıma kapasitesi, maske ve mesafe konularında dolmuş sürücüleri ve yolcular uyarıldı. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından belirtilen kurallara uyulması gerektiği kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ifade edildi.

Bozüyük’teki halk dolmuşlarında Korona virüs denetimi

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