Bozyazılı muhtarlardan Azerbaycan’a bayraklı destek

Mersin’in Bozyazı ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Günü töreninde, muhtarlar Azerbaycan ve Türk bayrakları açarak, Azerbaycan’a destek verdi.

Bozyazı’da 19 Ekim Muhtarlar Günü, korona virüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen sade bir törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Bozyazı muhtarları adına Tekeli Mahallesi Muhtarı Süleyman Fidan tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Muhtarlar daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu.

Törende bir konuşma yapan Muhtar Fidan, muhtarlık geleneğinin Türkiye’de padişahlık döneminde bile olduğunu belirterek, “1830’larda 2. Mahmut döneminde muhtarlar atanarak iş başına gelirdi. Zamanla muhtarlık idaresinin seçimle yapılması daha mantıklı bulunup geliştirilerek günümüzdeki son halini almıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır’ diyerek muhtarlığın önemine dikkat çekmiştir” dedi.

Muhtarlığın sorumlulukları ve yetkilerinin yasalar ile belirlenmiş olmasına rağmen yazılı olmayan fiiliyatta ise birçok sorun ve sıkıntı giderici olarak görüldüğüne vurgu yapan Fidan, “Muhtar vatandaşa en yakın devlet kapısıdır. Muhtarlar devlet ile millet arasında en kısa yoldur. Vatandaşın gözünde muhtar, bazı zaman bir baba, bir ağabey, bir kardeş, bir arkadaş, fakat hepsinden önemlisi ise bir sırdaştır. Hepinizin muhtarlar gününü kutlar, bize bu günü armağan eden devlet büyüklerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Fidan, konuşmasının sonunda, “Selam olsun Türkiye Cumhuriyeti muhtarlarına, Selam olsun can Azerbaycan’a, Azerbaycan Türkiye iki devlet tek millettir. Ne mutlu Türküm diyene” diyerek, kürsü önünde muhtar arkadaşları ile birlikte Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı. Atatürk Anıtı önünde Türk ve Azerbaycan bayrağı ile çekilen toplu resmin ardından tören sona erdi.

