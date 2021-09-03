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Brad Pitt, Angelina Jolie’yi topa tuttu

03.09.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brad Pitt, Kaliforniya'daki temyiz mahkemesinin Angelina Jolie'yle boşanma davasına bakan hakimi davadan alma kararına itiraz etti.

Brad Pitt, Angelina Jolie’yi topa tuttu

Brad Pitt, 1 Eylül tarihli dava dosyasında Kaliforniya'nın en yüksek mahkemesinin, hakim John W. Ouderkirk'ün Jolie'yle devam eden velayet mücadelesinden alınma kararını gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

Angelina Jolie, Pitt'in avukatlarıyla "süregelen ticari ve profesyonel ilişkilerini" tebliğ edemediği gerekçesiyle yargıç Ouderkirk'ün davadan alınması için geçen yıl ağustostan bu yana baskı yapıyordu.

KARAR GEÇERSİZ KALABİLİR

Kaliforniya'daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi nihayetinde Jolie'nin hakim Ouderkirk'ün görevden alınması yönündeki talebini 23 Temmuz'da kabul etmişti. Hakim Ouderkirk bu yıl mayısta Pitt'e 6 çocuğunun ortak velayetini vermişti. Hakimin görevden alınması bu kararı geçersiz kılabilir.

Pitt'in yanıtında temyiz mahkemesinin "önemli ve düşünülmüş bir velayet kararını" geçersiz kılabilecek bir "idari hata" yaptığı iddia edildi.

87 SAYFALIK DÖKÜMAN SUNULDU

Pitt'in avukatı Theodore J. Boutrous Jr.'ın mahkemeye sunduğu 87 sayfalık doküman, Hakim Ouderkirk'ün görevden alınmasını topa tuttu ve "alt mahkemenin kararının çocuk velayeti davalarını kaybeden tarafları ödüllendireceğini ve oyunbazlıklarına göz yumacağını" öne sürdü.

Belgede, "Böyle kurnaz bir dava stratejisine müsaade etmek, ebeveynleri çocuklarıyla geçirecekleri yeri doldurulamaz zamandan mahrum bırakacak çünkü hakimler davalarının ortasında önemsiz sebeplerle görevden alınıyor" dendi.

Eski çift, çocukları Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizler Knox'la Vivienne'in velayeti için 2016'da ayrıldıklarından bu yana amansız bir mücadeleye kilitlenmiş durumda.


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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
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