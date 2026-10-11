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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu'nun nasıl kovulduğunu anlattı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç diziden apar topar çıkarılmasına dair konuşurken kendisinden önce diziden gönderilen Sibel Taşçıoğlu'nun nasıl kovulduğunu da anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu'nun nasıl kovulduğunu anlattı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, yeni sezon öncesi apar topar kadrodan çıkarıldı. Ayşe Arman'a konuk olan Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden bir anda çıkarılmasına dair konuşurken şunları söyledi:

"Kazada öldürüleceğimi bilmiyordum. Yapımcım 'Bir sonraki sezon devam ediyoruz, görüşürüz' dedi. Her şeyde anlaştık ve ben tatile çıktım. Sonra beni yapım şirketinden arayıp acil çağırdılar, orada anladım. Benim işime son verildi."

Kızılcık Şerbeti nin Nursema sı Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu nun nasıl kovulduğunu anlattı 1

KOVULDUĞUNU SETTE ÖĞRENDİ

Bu duruma şaşıran Ayşe Arman'a yanıt veren Karakoç "Bence sektörel anlamda; yani çünkü bu benim birçok arkadaşımın başına geldi. Sibel Taşçıoğlu da biz setteydik ve bir bölüm sonra karakterin öleceğini sette o gün, sette çekim yaparken öğrendi. O da aynı şekilde yapıma gitti ve bunu orada öğrendi. Bence sektörel anlamda böyle bir şey var" dedi.
Kızılcık Şerbeti nin Nursema sı Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu nun nasıl kovulduğunu anlattı 2

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç diziden ayrıldığından beri yeni sezonu izlemediğini de açıkladı. Karakoç son anda bu konuda haber verildiği için başka işle de anlaşamadığını ve mağdur olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
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