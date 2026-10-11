Ömür Usta'nın Nevra'sı Gonca Vuslateri Cihangir'i terk etti! Orman içinde sakin bir hayat...

MYNET DETAY- Senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu “Ömür Usta” dizisiyle ekrana dönen Gonca Vuslateri'nin özel yaşantısı da zaman zaman merak ediliyor.

Asya adından minik bir kızı olan Vuslateri kızının doğumundan sonra İstanbul'un göbeği Cihangir'i terk etti.

Güzel oyuncu orman manzaralı, kocaman bahçeli evinde kızıyla ve eşiyle mutlu bir hayat sürüyor. Kızını doğada yetiştiren Gonca Vuslateri'nin bahçesi ve orman manzarası görenleri mest ediyor.

"ÇOCUĞU ORMANDA YETİŞTİRİYORUM"

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri daha önceki açıklamasında, "Taşındım Sarıyer'e ormanlara gittim. Bahçemde kunduz, tilki, sansar... Gittim ben gittim çocuğu ormanda yetiştiriyorum ben" demişti ve eklemişti:



"Az yeşillik çok kaldırım bina değil de daha çok ormanlı bir yere geçtik iyi geldi. Bahçeyle uğraşıyorum ben. Çocuk için önemli lüks bir tanım olmasın ama kendi ekonomik durumumla ilgili böyle ağaçla toprakla vakit geçirebileceği şeyleri isterim."