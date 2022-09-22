Brad Pitt'e göre dünyanın en yakışıklı erkeği bakın kimmiş

Brad Pitt, Vogue dergisine verdiği röportajda kendisi için “dünyanın en yakışıklı erkeği”ni açıkladı.Yakışıklı isim hep aynı kişiyi dünyanın en yakışıklı erkeği olarak gördüğünü söyledi.

Pitt, en yakışıklı erkek olarak uzun zamandır yakın arkadaşı olan George Clooney’nin ismini verdi. “Bugün için birinin adını vereceksem George Clooney demek zorundayım, çünkü neden olmasın!” diye konuştu.

"EN İYİ OYUNCU PAUL NEWMAN"

Pitt, oyuncular dünyasında ise en iyi ismin, 2008’de hayatını kaybeden Paul Newman olduğunu söyledi.



