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Brad Pitt'e göre dünyanın en yakışıklı erkeği bakın kimmiş

22.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, kendisi için 'dünyanın en yakışıklı erkeği'nin kim olduğunu açıkladı. Dünyaca ünlü isim George Clooney’nin ismini verdi.

Brad Pitt'e göre dünyanın en yakışıklı erkeği bakın kimmiş

Brad Pitt, Vogue dergisine verdiği röportajda kendisi için “dünyanın en yakışıklı erkeği”ni açıkladı.Yakışıklı isim hep aynı kişiyi dünyanın en yakışıklı erkeği olarak gördüğünü söyledi.

Pitt, en yakışıklı erkek olarak uzun zamandır yakın arkadaşı olan George Clooney’nin ismini verdi. “Bugün için birinin adını vereceksem George Clooney demek zorundayım, çünkü neden olmasın!” diye konuştu.

Ekran Alıntısı

"EN İYİ OYUNCU PAUL NEWMAN"

Pitt, oyuncular dünyasında ise en iyi ismin, 2008’de hayatını kaybeden Paul Newman olduğunu söyledi.

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