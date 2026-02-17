MAGAZİN

Mahsun J dizisinden kötü haber geldi! Yeni sezon gelecek mi?

GAİN platformunda yayınlanan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mahsun J dizisinden üzen haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu ve yaratıcısı Mahsun Karaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yeni sezonun gelmeyeceğini duyurdu.

Sedef Karatay Bingül

Mahsun Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bir süredir devam eden yeni sezon beklentilerine de noktayı koydu.

EXXEN İDDİALARI SON BULDU

Dizinin geleceğiyle ilgili en büyük beklenti, yapımın farklı bir platforma transfer olacağı yönündeydi. Özellikle yılbaşı gecesi Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar sonrası Mahsun J’nin Exxen’e geçeceği konuşulmuştu.

31 Aralık’ta Exxen’de yayınlanan yılbaşı özel bölümü de bu iddiaları güçlendirmiş, izleyiciler üçüncü sezonun yeni platformda devam edeceğini düşünmüştü. Ancak Karaca’nın son açıklamasıyla birlikte bu beklenti resmen sona erdi.

İKİ SEZONDA BÜYÜK BAŞARI YAKALAMIŞTI

İstanbul’da geçim sıkıntısı çeken ve büyük hayaller kuran kurye Mahsun’un kısa yoldan para kazanma çabalarını konu alan dizi, absürt mizahı ve toplumsal göndermeleriyle dikkat çekmişti.

İlk iki sezonuyla dijital platformlarda en çok izlenen yerli yapımlar arasına giren Mahsun J, özellikle genç izleyici kitlesi tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Bu nedenle iptal kararı birçok hayran için sürpriz oldu. Dizinin neden sona erdiğine dair resmi bir gerekçe ise henüz paylaşılmadı.

