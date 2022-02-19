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Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye yeni dava

19.02.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran ve birliktelikle 'Brangelina' diye anılan Angelina Jolie (46) ile Brad Pitt'in (58) olaylı ayrılığında yeni bir dava açıldı. ABD'li Pitt, Fransa'daki üzüm bağında sahip olduğu hisseleri kendisinden habersiz satan eski eşi Jolie'ye dava açtı.

Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye yeni dava

Oyuncu Brad Pitt, boşandığı eşi Angelina Jolie’den beraber hisse aldıkları üzüm bağının hisselerini sattığı için davacı oldu.

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İkili, 2008 yılında ortak olarak Fransa’da Chateau Miraval isimli bir üzüm bağından hisse almıştı. Çift, altı yıl sonra burada evlenmişti.

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Pitt, eski eşi Jolie’yla anlaşmaları kapsamında birbirlerinin izni olmadan hisselerini satamayacaklarını belirtmişti.
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BBC’de yer alna habere göre; Jolie’nin kendi payını bir Rus oligarkın sahip olduğu bir şirkete sattığı aktarıldı.

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Pitt, mahkemeye Shefler isimli şirketin katılımının şaraphaneyi verimli bir şekilde yönetme yeteneğine zarar verdiğini söyledi.

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Angelina Jolie Brad Pitt
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