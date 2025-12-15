MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nevşin Mengü kadın spikerleri eleştirdi: Hep kalça fotoğrafı! Her kıvrımlarını öğrendik

Nevşin Mengü yayınında Ela Rümeysa Cebeci üzerinden kadın spikerlerin tarzını ve paylaşımlarını eleştirdi. Spikerlerin paylaşımlarını yorumlayan Mengü " Hep kalça fotoğrafı! Her kıvrımlarını öğrendik" dedi.

Nevşin Mengü kadın spikerleri eleştirdi: Hep kalça fotoğrafı! Her kıvrımlarını öğrendik

Nevşin Mengü, programında son dönemde gündem olan kadın spikerlere dair yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile bir kere telefonda konuştuğunu da anlatan Mengü ifadeleriyle dikkat çekti.

Nevşin Mengü konuşmasında "Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili inanılmaz bir itibarının üzerinden geçtiler ya! Ela Rümeysa Cebeci'yle bir defa konuşmuştum. Bu Habertürk Köpek katliamı olsun diye büyük bir çaba harcadı. Ela Rümeysa Cebeci bülteninde de bu konu konuşuldu" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllar önce o dizide rol almış! Estetiksiz hali de ortaya çıktı Yıllar önce o dizide rol almış! Estetiksiz hali de ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin arkadaşı o yarışmacıymış! "İmam hatip mezunu" deyip... Ela Rümeysa Cebeci'nin arkadaşı o yarışmacıymış! "İmam hatip mezunu" deyip...

"İLGİNÇ KIYAFET SEÇİMLERİ"

Mengü devamında şu ifadeleri kullanarak gündeme geldi:

Nevşin Mengü kadın spikerleri eleştirdi: Hep kalça fotoğrafı! Her kıvrımlarını öğrendik 1

"Ben de yayınlarda eleştirmiştim beni aradı. Bir kere köpekler havlamış o da korkmuş. Fakat şeyi de anlattı; babasının dindar olduğunu anlattı. Kendisinin imam hatip lisesi mezunu olduğunu söyledi. Olabilir hiçbir anlam ifade etmez. Fakat Ela Rümeysa Cebeci bu yeni janranın bir tür sembolü gibi oldu. Şimdi spiker ya bu arkadaşlar 90'lar televizyonculuğunda çok güzel kadınlar modası vardı ama haberde pek böyle giyinilmezdi.

Nevşin Mengü kadın spikerleri eleştirdi: Hep kalça fotoğrafı! Her kıvrımlarını öğrendik 2

Ela da tek temsilcisi değil. Tüm kanallarda böyle ilginç kıyafet seçimleri... Bakıyorum, Ela gibi arkadaşlara; her sabah Instagram’a fotoğraf koyuyolar, ama hep kalça fotoğrafı! Bana enteresan geliyor bu kadın arkadaşların kalçasının her kıvrımını öğrendik. İlginç bir seçim. Günaydın deyip neden kalçasının fotoğrafını Instagram'a koyar?"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Favorinizi seçin: İşte Miss Turkey 2025 finalistleriFavorinizi seçin: İşte Miss Turkey 2025 finalistleri
Dizisi final yapınca NOW'un iddialı yapımıyla anlaştıDizisi final yapınca NOW'un iddialı yapımıyla anlaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nevşin Mengü Ela Rümeysa Cebeci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.