Nevşin Mengü kadın spikerleri eleştirdi: Hep kalça fotoğrafı! Her kıvrımlarını öğrendik

Nevşin Mengü, programında son dönemde gündem olan kadın spikerlere dair yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile bir kere telefonda konuştuğunu da anlatan Mengü ifadeleriyle dikkat çekti.

Nevşin Mengü konuşmasında "Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili inanılmaz bir itibarının üzerinden geçtiler ya! Ela Rümeysa Cebeci'yle bir defa konuşmuştum. Bu Habertürk Köpek katliamı olsun diye büyük bir çaba harcadı. Ela Rümeysa Cebeci bülteninde de bu konu konuşuldu" dedi.

"İLGİNÇ KIYAFET SEÇİMLERİ"

Mengü devamında şu ifadeleri kullanarak gündeme geldi:

"Ben de yayınlarda eleştirmiştim beni aradı. Bir kere köpekler havlamış o da korkmuş. Fakat şeyi de anlattı; babasının dindar olduğunu anlattı. Kendisinin imam hatip lisesi mezunu olduğunu söyledi. Olabilir hiçbir anlam ifade etmez. Fakat Ela Rümeysa Cebeci bu yeni janranın bir tür sembolü gibi oldu. Şimdi spiker ya bu arkadaşlar 90'lar televizyonculuğunda çok güzel kadınlar modası vardı ama haberde pek böyle giyinilmezdi.

Ela da tek temsilcisi değil. Tüm kanallarda böyle ilginç kıyafet seçimleri... Bakıyorum, Ela gibi arkadaşlara; her sabah Instagram’a fotoğraf koyuyolar, ama hep kalça fotoğrafı! Bana enteresan geliyor bu kadın arkadaşların kalçasının her kıvrımını öğrendik. İlginç bir seçim. Günaydın deyip neden kalçasının fotoğrafını Instagram'a koyar?"