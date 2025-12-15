Revna Sarıgül Ömer Sarıgül'den 1.5 milyar lira nafaka istedi! Karşı teklif gündem oldu

Revna Sarıgül'ün, eşi Ömer Sarıgül'e, aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtı gündeme bomba gibi düştü. Mastafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül hakkında eşi uzaklaştırma kararı da aldırdı.

Bir süredir çocuklarını Ömer Sarıgül'e göstermeyen Revna Sarıgül ihanet iddiasıyla Ömer Sarıgül’e açtığı davada 1.5 milyar lira tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin lira nafaka istedi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ömer Sarıgül'ün bu isteğe karşı teklif ettiği tazminat ve nafaka rakamları da ortaya çıktı.

Cankurt yazısında "Ömer Bey, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye sunduğu teklifinde, 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira da nafaka önermiş. Ayrıca, şu anda oturdukları evin kullanımı, evin aidat, elektrik, su, doğalgaz gibi bütün giderleri, çocukların eğitim hayatı boyunca okul ücretleri, yaz okulu ücretleri, servis ücretleri ve sağlık sigortası ödemelerini de üstlenmeyi taahhüt etmiş" dedi.