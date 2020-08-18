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Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra aynı projede!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

ABD medyasında sık sık barışacakları iddialarıyla gündeme gelen Jennifer Aniston ve Brad Pitt, 2001 yılından sonra ilk kez aynı projede yer alacak.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra aynı projede!

Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmek için aşı ve ilaç çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Koronavirüse karşı dikkat çekmek ve çalışmalara destek vermek için de birbirinden ünlü isimler çeşitli projelere imza atıyor.

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Bu projelerden biri Hollywood’un ünlü isimleri Jennifer Aniston ve Brad Pitt’i yıllar sonra bir araya getiriyor. 1982 yapımı ‘Fast Times At Ridgemont High’ filminin, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimlerle okuması yapılacağı duyurulmuştu.

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Bu kadroya son olarak Brad Pitt ve Jimmy Kimmel’ın da dahil olduğu açıklandı. Böylelikle sık sık barışacakları yönünde iddialar çıkan Pitt ve Aniston, 2001 yılından sonra ilk kez aynı projede yer almış olacak.

1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında evlendikten sonra 2005 yılında boşanmıştı.

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