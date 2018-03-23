Brad Pitt ve Jennifer Aniston'un tekrar birlikte olduğu iddia edildi!

Derginin iddiasına göre, konuşan bir kaynak, “George Clooney, Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra Brad Pitt’i arayan ilk kişiydi. Jennifer Aniston’un, Justin Theroux ile ayrılacağını duyurmasının ardından Pitt’i eski ilişkisine bir şans daha vermesi için cesaretlendirdi” ifadelerini yer verdi..

2000-2005 yılları arasında evli kalan Jennifer Aniston ile Brad Pitt, yakışıklı aktörün meslektaşı Angelina Jolie ile ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından ayrılık kararı almıştı.