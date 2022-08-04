Breidablik - Başakşehir Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Breidablik - Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı bu akşam oynanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında mücadele edecek olan temsilcimiz Medipol Başakşehir, Breidablik ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Rövanş maçı öncesinde deplasmanda kazanarak saha avantajını elde etmek isteyen Başakşehir, galibiyet parolasıyla sahada olacak. Peki, Breidablik - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREİDABLİK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Breidablik Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı bu akşam İzlanda'da oynanacak. TSİ 21.45'te başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

MESUT ÖZİL KARŞILAŞMADA YOK

Medipol Başakşehir'e transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, UEFA listesinde yer almadığı için bu maçta forma şansı bulamayacak.

