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Breidablik - Başakşehir maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

04.08.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Breidablik - Başakşehir maçı bu akşam ekranlara gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda İzlanda'nın zorlu ekibi Breidablik ile karşılaşacak. Muhteşem mücadele öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan Başakşehir, karşılaşmaya galibiyet için çıkacak. Kritik maçın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Breidablik - Başakşehir maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Breidablik - Başakşehir maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir bu akşam İzlanda'nın zorlu ekibi Breidablik ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Breidablik'i geçmek isteyen Medipol Başakşehir, galibiyet parolasıyla sahada yerini alacak. Müthiş mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Breidablik - Başakşehir maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

BREİDABLİK - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Breidablik Başakşehir mücadelesi TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

başakşehirr

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda oynanacak Breidablik ve Başakşehir maçının muhtemel 11'leri şu şekilde;

Breidablik: Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Karl, Eyjolfsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson, Steindorsson

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Serdar, Aleksic, Chouiar, Okaka

başakşehir

MESUT ÖZİL FORMA GİYEMEYECEK

Medipol Başakşehir'e transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, UEFA listesinde yer almadığı için bu maçta forma şansı bulamayacak.

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