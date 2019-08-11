SPOR

Brendan Rodgers: Çağlar Söyüncü mükemmel oynadı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.08.2019 21:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde Leicester City, kendi sahasında Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda Leicester City menajeri Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için övgü dolu sözler söyledi.

Brendan Rodgers: Çağlar Söyüncü mükemmel oynadı

Leicester City'in evinde ağırladığı Wolverhampton mücadelesinde 90 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü, büyük beğeni topladı. Maç sonunda milli oyuncu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Brendan Rodgers, "Harry Maguire'ın yerini dolduran bir oyuncu için işler asla kolay olmayacak ama Çağlar bu durumla çok iyi başa çıktı ve mükemmel bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL TALİHSİZDİ"

Geçen yıl milli oyuncunun fazla süre alamamasına değinen 46 yaşındaki menajer, "Bu durumla başa çıkabildi. Geçtiğimiz yıl talihsizdi. Premier Lig farklı bir yapı ve adapte olmaya çalışıyordu. Talihsizdi çünkü geçtiğimiz yıl takım haftada bir maç oynuyordu ve takımın bir dengesi vardı" açıklamasında bulundu.

"ÖĞRENMEYE AÇIK BİR OYUNCU"

Çağlar Söyüncü'nün kendini geliştirmek için çalıştığını ifade eden Brendan Rodgers, "Geçtiğimiz yıl kupa maçlarında oynadığını biliyordum. İşler onun için yolunda gitmemiş olabilir ama onun gerçekten öğrenmeye açık bir oyuncu olduğunu görüyorum. İlk geldiğinde çok iyi İngilizce konuşamıyordu. Uyum çok önemli" şeklinde konuştu.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Mesut Özil'e saldıranlar yakalandı! Flaş detay...Mesut Özil'e saldıranlar yakalandı! Flaş detay...
Dev maçta tarihi skor! United dağıttıDev maçta tarihi skor! United dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü leicester city Brendan Rodgers

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Yusuf siftah yaptı, Lille Zeki ile kazandı!

Yusuf siftah yaptı, Lille Zeki ile kazandı!

Terim'den flaş itiraf! 'G.Saray istemezse...'

Terim'den flaş itiraf! 'G.Saray istemezse...'

Onyekuru imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Onyekuru imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Ribery'ye sürpriz teklif

Ribery'ye sürpriz teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brendan Rodgers: Çağlar Söyüncü mükemmel oynadı

'Çağlar mükemmel oynadı'

Mesut Özil'e saldıran iki kişi gözaltına alındı

Mesut Özil'e saldıranlar yakalandı! Flaş detay...

Manchester United 4 - 0 Chelsea

Dev maçta tarihi skor! United dağıttı

Newcastle United 0 - 1 Arsenal

Arsenal 3 puanla başladı

Tottenham 3 - 1 Aston Villa (Premier Lig)

Tottenham'ı Kane kurtardı!

Alisson Becker 8 hafta sahalardan uzak kalacak

Alisson 2 ay yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.