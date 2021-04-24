Brendan Rodgers: Oruç Wesley Fofana'ya güç veriyor

Bazı kesimler, Ramazan'da Müslüman oyuncuların oruç tutmalarının performanslarında düşüşe neden olduğunu iddia ederken, Leicester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, oruç tutan Wesley Fofana'yı savundu.

Rodgers, "İnançlarına bağlı birçok oyuncuyla çalıştım ve çoğu oyuncum için şunu söylemeliyim, bu onlara güç veriyor. Fofana, Ramazan'da sürekli oynamak istiyor" dedi.

Rodgers, "Fofana antrenman yapmak için inanılmaz bir güç buluyor" açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Cengiz de Leicester forması giyiyor. Liverpool Menajeri Klopp da Salah ve Mane'yle ilgili olarak oruç açıklamasında bulunmuş ve onlara saygı duyduklarını söylemişti.

(AKŞAM)

