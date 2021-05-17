Brent petrolün varili 68,52 dolar

İSTANBUL (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 68,52 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 68,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 68,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Asya'da dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlamaların petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 281 bin 386 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 106 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısının 24 milyon 965 bin 463'e yükseldiği ülkede, toplam can kaybı ise 274 bin 390'e ulaştı.

Uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yaptığı Hindistan'da, salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.