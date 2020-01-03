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  4. Brescia Fenerbahçeli Miha Zajc'ın peşinde

Brescia Fenerbahçeli Miha Zajc'ın peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Brescia, İtalya'nın Empoli takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc'ı tekrar İtalya'ya getirmenin peşinde.

Brescia Fenerbahçeli Miha Zajc'ın peşinde

İtalya'da 17 hafta sonunda küme düşme potasında olan Brescia, İtalyan basınında yer alan son haberlere göre Fenerbahçe'nin sakatlığı bulunan oyuncusu Miha Zajc'a talip oldu.

Ocak 2019'da Fenerbahçe'ye, diğer bir İtalyan takımı Empoli'den transfer olan Zajc, Türkiye'de bir türlü istenilen seviye gelememişti. Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2023'de sona erecek. Slovenyalı'nın da Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe forması ile sadece 3 maça çıkabildi. Sakatlığı süren Zajc'ın Ocak sonu dönmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ, "SAKATLIK ETKİLEDİ" DEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Miha Zajc ile ilgili, "Her oyuncumuz değerli, Zajc da başka takımların ilgilendiği değerlerden biriydi. Bize güzel fırsatlar verebilecek imkanlar vardı ama şimdi dünkü yaşanan sakatlıkla planlar bir nebze alt-üst oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şikeci bir takımda oynamakdansa brescia ile küme düşsün daha iyi
6.5M € satın Zajc’ı.
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