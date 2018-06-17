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Brezilya da modaya uydu

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 17.06.2018 22:51 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya da kupanın favorileri Almanya ve Arjantin gibi turnuvaya puan kaybıyla başladı.

Brezilya da modaya uydu

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda favori Brezilya, İsviçre ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Sambacılar, 20. dakikada Coutinho'nun harika golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan İsviçre, 50'de kornerden gelen ortaya kafayı vuran Zuber'le skoru eşitledi. Brezilya ilerleyen dakikalarda Coutinho, Firmino ve Neymar ile gol fırsatlarını değerlendiremeyince maç 1-1 sona erdi. Grubun diğer maçında Sırbistan, Kosta Rika'yı 1-0 yenmişti.


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Anahtar Kelimeler:
brezilya-isviçre 2018 dünya kupası coutinho Zuber

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