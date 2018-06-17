Brezilya da modaya uydu

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda favori Brezilya, İsviçre ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Sambacılar, 20. dakikada Coutinho'nun harika golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan İsviçre, 50'de kornerden gelen ortaya kafayı vuran Zuber'le skoru eşitledi. Brezilya ilerleyen dakikalarda Coutinho, Firmino ve Neymar ile gol fırsatlarını değerlendiremeyince maç 1-1 sona erdi. Grubun diğer maçında Sırbistan, Kosta Rika'yı 1-0 yenmişti.



