Brezilya kazandı, Neymar ağladı

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda favori Brezilya, ikinci maçında Kosta Rika ile karşılaştı. İlk düdükten itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren Brezilya net gol fırsatlarını harcayınca ilk yarı 0-0 bitti.
Brezilya ikinci yarıda da gol kaçırma alışkanlığını sürdürdü. 78. dakikada Neymar'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR sistemi uygulanan pozisyonun ardından penaltı kararı iptal edildi.
Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde sahneye çıkan Coutinho, Brezilya'yı üstünlüğe taşıyan isim oldu. 90+7'de Neymar, maçın skorunu belirledi ve Brezilya sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Brezilya puanını 4'e yükseltti, Kosta Rika ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.
NEYMAR AĞLADI
Maç boyunca birçok net gol fırsatını harcayan ve yoğun tepki alan Brezilya'nın süper yıldızı Neymar 90 dakikanın sona ermesiyle gözyaşlarını tutamadı.
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