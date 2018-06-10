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Brezilya 3 - 0 Avusturya

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 10.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren Brezilya, Avusturya engelini rahat geçti: 3-0

Brezilya 3 - 0 Avusturya

Ernst Happel'de oynanan mücadelede 36. dakikada Gabriel Jesus ile öne geçen Brezilya, devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün oyununa devam eden Brezilya, 63. dakikada Neymar ve 69. dakikada Philippe Coutinho ile goller buldu ve skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Brezilya sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya avusturya Brezilya - Avusturya FIFA 2018 Dünya Kupası

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