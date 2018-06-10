Brezilya 3 - 0 Avusturya

Ernst Happel'de oynanan mücadelede 36. dakikada Gabriel Jesus ile öne geçen Brezilya, devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün oyununa devam eden Brezilya, 63. dakikada Neymar ve 69. dakikada Philippe Coutinho ile goller buldu ve skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Brezilya sahadan 3-0 galip ayrıldı.

