Brezilya-Arjantin maçında skandal olay! Polisler taraftarlara copla saldırdı, Messi takımını sahadan çekti!

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya - Arjantin maçında yaşanan olaylar dünya basınının gündeminde...

BREZİLYA POLİSİNDEN ARJANTİNLİ TARAFTARLARA COPLA MÜDAHALE

Brezilya polisinin, Arjantinli taraftarlara müdahale etmesi sonrası Messi'den büyük tepki geldi. Arjantinli futbolcuları soyunma odasına getiren yıldız oyuncu, birkaç dakika sonra takımıyla geri döndü.

"KORKAKLAR"

Messi, takımını soyunma odasına götürürken Brezilya'dan Rodrygo ile büyük bir tartışma yaşadı. Rodrygo'nun, bu esnada Lionel Messi'ye, "Korkaklar" dediği ifade edildi. Messi'nin ise, "Korkak olduğumuz için mi dünya şampiyonuyuz? Kapayın çenenizi!" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

POLİSE MÜDAHALE ETTİ

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Brezilya ile oynanan maçta Brezilya polisinin taraftarlarına saldırısının ardından polise müdahale etti.

Mücadele ise Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Arjantin'in golünü Nicolas Otamenti attı.





