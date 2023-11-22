SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Brezilya-Arjantin maçında skandal olay! Polisler taraftarlara copla saldırdı, Messi takımını sahadan çekti!

Brezilya-Arjantin maçında skandal olay! Polisler taraftarlara copla saldırdı, Messi takımını sahadan çekti!

22.11.2023 08:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya ile Arjantin maçında hem saha içi hem saha dışı karıştı. Yaşanan olaylar sonrası Lionel Messi, takımını kısa sürede olsa sahadan çekip soyunma odasına götürdü. Bir süre sonra sahaya geri gelen Arjantinli futbolcular yaşanan olaylara müdahale etti.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya - Arjantin maçında yaşanan olaylar dünya basınının gündeminde...

BREZİLYA POLİSİNDEN ARJANTİNLİ TARAFTARLARA COPLA MÜDAHALE

Screenshot_2

Brezilya polisinin, Arjantinli taraftarlara müdahale etmesi sonrası Messi'den büyük tepki geldi. Arjantinli futbolcuları soyunma odasına getiren yıldız oyuncu, birkaç dakika sonra takımıyla geri döndü.

"KORKAKLAR"

Screenshot_3

Messi, takımını soyunma odasına götürürken Brezilya'dan Rodrygo ile büyük bir tartışma yaşadı. Rodrygo'nun, bu esnada Lionel Messi'ye, "Korkaklar" dediği ifade edildi. Messi'nin ise, "Korkak olduğumuz için mi dünya şampiyonuyuz? Kapayın çenenizi!" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

POLİSE MÜDAHALE ETTİ

Screenshot_4

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Brezilya ile oynanan maçta Brezilya polisinin taraftarlarına saldırısının ardından polise müdahale etti.

Mücadele ise Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Arjantin'in golünü Nicolas Otamenti attı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig devinden Altay Bayındır atağı!Süper Lig devinden Altay Bayındır atağı!
Icardi'den sevindiren haber geldi!Icardi'den sevindiren haber geldi!
Millilerimizi taşıyan uçak acil olarak iniş yaptı!Millilerimizi taşıyan uçak acil olarak iniş yaptı!
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Brezilya messi dünya kupası maçı maçın emiliano
En Çok Okunan Haberler
Aralarında hakim, savcı, avukat ve doktor var! Araba Bank vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı

Aralarında hakim, savcı, avukat ve doktor var! Araba Bank vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı

Millilerin rakipleri belli oldu! Sosyal medya ayağa kalktı "Keşke yenilseydik"

Millilerin rakipleri belli oldu! Sosyal medya ayağa kalktı "Keşke yenilseydik"

Merkez Bankası faiz arttırırsa gram altın ve dolar ne olur?

Merkez Bankası faiz arttırırsa gram altın ve dolar ne olur?

Millilerimizi taşıyan uçak acil olarak iniş yaptı!

Millilerimizi taşıyan uçak acil olarak iniş yaptı!

Polisler taraftarlara copla saldırdı, Messi takımını sahadan çekti!

Polisler taraftarlara copla saldırdı, Messi takımını sahadan çekti!

Beklenmedik itiraf! "O iki takımda asla oynamam"

Beklenmedik itiraf! "O iki takımda asla oynamam"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.