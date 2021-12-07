Brezilya basını Talisca'nın yeni adresi duyurdu

Anderson Talisca'nın Al-Nassr'da problem yaşaması ve geleceğinin belirsizliğini koruması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı harekete geçirmişti. Ocak transfer döneminde iki ezeli rakibin Talisca için nabız yoklayacağı iddia edilmiş Al-Nassr kulübünden Anderson Talisca'nın Türkiye'ye transferi için resmi açıklama gelmişti.

"TÜRKİYE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Al-Nassr kulübü yetkilisinin Erem News adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "Talisca'nın Türkiye'ye transferi söz konusu değil" sözlerini kullanmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Brezilya basınında yer alan haberde, Corinthians'ın 2022 yılındaki hedefinin Anderson Talisca olduğu iddia edildi. Yıldız futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

"CORINTHIANS'DA OYNAMAK HAYALİM"

Fotomaç'ın haberine göre; Corinthians taraftarı olduğu bilinen ve 2014'te Bahia'dan Benfica'ya transfer olan Talisca, yakın gelecekte Corinthians'a transfer olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya, "Corinthians'ta futbol oynamak hayalim. Bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." şeklinde kısa bir cevap vermişti.



