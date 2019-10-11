Brezilya cevizi faydaları nelerdir? Brezilya cevizi çayı neye iyi gelir?

Brezilya cevizi son zamanların popüler kuru yemiş türlerinden. Süper gıda kategorisinden yer alan Brezilya cevizi, bilimsel olarak Bertholletia excelsa olarak bilinmektedir.

Lezzetli bir fındık türü olan Brezilya cevizinin kökeni Güney Amerika'dır. Büyük nehirlerin kıyılarında ağaçta yetişen bu ceviz, kısa zamanda ülkemizde de popüler olmuştur. Brezilya cevizinin faydalarını hep birlikte ele alacağız. Ancak bunun yanı sıra dikkatli tüketilmediğinde ortaya çıkan olumsuzluklara de değineceğiz. İşte Brezilya cevizinin faydaları, Brezilya cevizinin kalori oranı ve yanlış tüketiminde ortaya çıkan Brezilya cevizinin sağlığa olan olumsuz etkileri.

BREZİLYA CEVİZİ ÇAYI NEDİR?

Brezilya cevizinden hazırlanan bu bitki çayının en temel etkisi metabolizmayı hızlandırmasıdır. Düzenli tüketildiğinde kilo verme sürecini hızlandırabilir. Cevizi direkt tüketmek yerine çayını içerek de etkilerini görebilirsiniz. İşte Brezilya cevizi faydaları ve yanlış tüketiminde ortaya çıkan zararları.



