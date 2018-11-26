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Brezilya'da şampiyon Palmeiras

FUTBOL HABERLERİ  | 26.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde Palmeiras, deplasmanda Vasco da Gama'yı 1-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Brezilya'da şampiyon Palmeiras

Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Felipe Melo ve eski Fenerbahçeli Edu Dracena'yı da kadrosunda bulunduran Palmeiras, Vasco da Gama'yı 72. dakikada Deyverson'un attığı golle 1-0 yendi.

Rio de Janeiro şehrindeki Sao Januario Stadı'nda oynanan karşılaşmada Melo, 90 dakika forma giydi.

Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari yönetimindeki Palmeiras, bu galibiyetle 37 hafta sonunda 77 puana ulaştı.

Bitime bir hafta kala en yakın rakibi Flamengo ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Palmeiras, tarihinin 10. şampiyonluğunu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
palmeiras felipe melo Edu Dracena

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