Rapçi Uzay sahnede gözaltına alındı! 'Şarkı sözleri' iddiası

Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program gerçekleştiren Erol Can Güncü'ye (Uzay) yönelik operasyon düzenledi.

DİKKAT ÇEKEN 'ŞARKI SÖZLERİ' İDDİASI

Sahnede olduğu esnada polis ekiplerince gözaltına alınan rapçinin kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazdığı ve seslendirdiği iddia edilen şarkı sözleri nedeniyle hakkında işlem başlatıldığı öne sürüldü.

Emniyet güçlerince sahneden indirilerek gözaltına alınan Güncü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır